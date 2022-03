OM : Sampaoli perd Payet et interpelle les supporters après Bâle

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM s’est quelque peu rassuré hier soir en renouant avec la victoire. Si tout n’a pas été parfait, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés devant le FC Bâle en 8es de finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-1). Un doublé d’Arkadiusz Milik a permis aux Marseillais d’avoir un petit avantage avant le retour en Suisse même si l’OM s’est fait peur à de multiples reprises pendant la rencontre.

« Quand on analysera tout ça, je pense qu’on verra la grande différence qu'il y a eu entre les deux équipes, a tranché Sampaoli en conférence de presse. Je pense que cette différence aurait pu se traduire par au moins quatre buts d’écart. Il faut mettre en valeur ce qu’a réalisé l’équipe, même si c’est dommage de finir avec ce petit écart. Sur leur but, on a l’impression qu’il est hors-jeu, et nous, on a eu 15 ou 16 occasions pour marquer. »

Payet suspendu au retour

Après la rencontre, Sampaoli a également eu un mot pour les supporters de l’OM, qui l’ont quelque peu chahuté après la défaite contre l’AS Monaco dimanche dernier en L1 (0-1). « Je pense que la bonne ambiance que l’on a vue ce soir est la conséquence du spectacle qu’on a proposé, a-t-il ajouté. J’espère que le public va continuer de prendre du plaisir avec cette façon de jouer. On a besoin que le public continue de pousser, on a besoin de tout le monde. Si on est tous ensemble, ce sera beaucoup mieux. »

La mauvaise nouvelle pour l’OM avant le match retour vient de Dimitri Payet. Averti à la 43e minute pour un tacle en retard sur Ndoye, le Réunionnais sera suspendu pour le match retour en Suisse le 17 mars (18h45). C'est son deuxième carton jaune en trois matches après celui en seizièmes de finale retour à Qarabag (3-0). Une absence préjudiciable pour Sampaoli et ses joueurs. Le Réunionnais avait déjà raté le match de Ligue Europa à Galatasaray pour les mêmes raisons. L'OM s'était incliné (2-4) en Turquie.

