OM : Sampaoli piégé par Longoria ?

Après sa défaite à Galatasaray (2-4), l'OM a réagi en battant Troyes (1-0) hier mais sa prestation a été poussive et selon Eric Di Meco, la responsabilité incombe surtout au Mercato du club phocéen.

« Sampaolo est gêné par le recrutement, a glissé l'ancien défenseur sur RMC. Il n'a pas d'arrière gauche et Amavi a été prolongé alors qu'il n'est pas dans ses plans. Il manque aussi un mec pour organiser quand Payet n'est pas là. »

Et à l'ancien champion d'Europe d'ajouter : « Sampaoli se retrouve avec Rongier, Kamara, Guendouzi et Gueye, quatre travailleurs, et ce sont eux les plus performants depuis le début de la saison. Il ne vfeut pas s'en priver et il les met dans un dispositif qui ne leur convient pas. Il est pris au piège par le recrutement. Et je crois qu'il est un petit peu démasqué dans son jeu. Faire un 4-2-3-1 avec un arrière droit de métier et deux récupérateurs, c'est pas grave quoi ! On ne le mettra pas en prison aux Baumettes s'il fait ça un jour ! ». Des responsabilités partagées, donc.

