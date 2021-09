OM : Sampaoli prépare deux changements de taille à Angers

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis le déplacement à Monaco (2-0) et jusqu'à la trêve internationale de novembre, l'Olympique de Marseille va jouer tous les trois jours. La bonne nouvelle, c'est que Jorge Sampaoli sait pouvoir compter sur un effectif où tous les postes sont doublés, même celui d'attaquant maintenant que Bamba Dieng a explosé et qu'Arkadiusz Milik est sur le retour. Mais il n'empêche que l'entraîneur argentin va de temps à autres devoir sortir des éléments incontournables pour les faire souffler. Et cela pourrait commencer dès demain à Angers.

Selon La Provence, il envisagerait de laisser Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder sur le banc face au SCO. Soit le milieu de terrain le plus actif et l'élément offensif le plus décisif depuis le début de la saison. Un gros risque car, mine de rien, il s'agit d'un choc puisqu'Angers pointe à la 3e place, juste derrière l'OM. Mais jusqu'à présent, Sampaoli a toujours réussi ses paris, alors…