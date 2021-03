OM : Sampaoli prépare une grosse surprise dans son onze contre le Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Jorge Sampaoli dirigera contre le Stade Rennais son premier match sur le banc de l’OM (19h). L’attente est grande chez les supporters marseillais, qui plus est après la claque reçue par Canet-en-Roussillon dimanche en 16es de finale de la Coupe de France (1-2).

L’Équipe a fait savoir hier que Sampaoli avait déjà dit à ses joueurs son intention de les installer en 5-3-2 afin qu’ils regagnent en confiance et en sérénité. Contre le Stade Rennais, rien n’est encore figé mais le quotidien sportif pense que le technicien argentin fera jouer l’OM dans un 3-4-3 plus offensif.

Vers une ataque Thauvin-Payet-Milik ?

En défense, Alvaro Gonzalez devrait ainsi commander la défense avec à ses côtés Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi, derrière un quatuor composé des deux pistons Yuto Nagatomo et Pol Lirola à droite. Dans l’axe, Boubacar Kamara serait amené à évoluer avec Michaël Cuisance, lui-même chargé d’alimenter une attaque composée de Dimitri Payet, Florian Thauvin et Arkadiusz Milik en pointe.