OM : Sampaoli prêt à un changement tactique contre Galatasaray ?

Dimanche soir, le RC Lens a réalisé un gros coup tactique au Vélodrome. Les Sang et Or ont pressé sur tout le terrain, ont coupé les lignes de passes habituelles des Marseillais et ont joué rapidement dans la profondeur à chaque récupération. En 90 minutes, ils ont exposé au grand jour les limites du schéma tactique mis en place par Jorge Sampaoli. Du coup, celui-ci a laissé entendre hier en conférence de presse qu'il pourrait faire évoluer la disposition de son équipe pour la réception de Galatasaray ce soir.

"Nous avons face à nous une équipe différente par rapport à ce que nous avons l'habitude de trouver. Galatasaray joue de manière intense sans ballon, ça va rendre le match plus difficile pour nous, on va devoir changer quelque chose et jouer plus proche du ballon, et aussi subir cette pression en se structurant pour jouer et attaquer de manière plus constructive. Il va falloir travailler les possessions et les transitions rapides."

Jorge Sampaoli : "notre équipe se forme sur une culture de jeu qui a besoin d'imposer le contrôle pour éviter de souffrir comme vs Lens. Si on ne contrôle pas le jeu et les transitions demain on aura un match tout aussi difficile" #OM — Nico Faure (@Nicommentator) September 29, 2021