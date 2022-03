OM : Sampaoli privé d'un taulier face à l'ASSE

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce week-end, l’ASSE accueillera l’ESTAC vendredi (21h) quand l’OM recevra l’OGC Nice dimanche en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (20h45). Les Verts et les Marseillais s'affronteront lors de la journée suivante, après la trêve internationale. Selon le club forézien, le Kop Nord sera complet (abonnés + pass étoiles et ultimate) du côté des fans stéphanois et, ce, alors que la vente des places pour ce choc débute ce lundi pour les abonnés, mercredi pour les membres et jeudi pour le grand public.

Luan Peres suspendu dans le Chaudron

Côté olympien, Jorge Sampaoli sera privé de Luan Peres. Titulaire régulier depuis le début de la saison, le défenseur brésilien était remplaçant hier à Brest (4-1), où il a écopé à son entrée en jeu d'un avertissement qui lui vaudra d'être suspendu pour le déplacement dans le Forez.