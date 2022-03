OM : Sampaoli proche d’être éjecté, McCourt ferait une terrible erreur !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jorge Sampaoli proche d’être débarqué sur le banc de l’OM ? Voici la rumeur du jour venue d’Argentine, où Luis Fregossi a dévoilé une petite bombe ces dernières heures au sujet de son compatriote.

Selon le journaliste de Mundo Boca Radio TV, les dirigeants de l’OM ne comprendraient plus son projet en plus d'une fracture avec le vestiaire. Pour rappel, une réunion musclée entre Pablo Longoria et les supporters marseillais a eu lieu notamment au sujet de la situation de Sampaoli. Déjà invité de la possible éviction du coach argentin à l’OM, Rolland Courbis a averti du danger.

« J’espère que le pire n’est pas à venir, quand je vois le programme qui arrive… Avec cet effectif-là, ce n’est pas possible de perdre 22 points à domicile et ce n’est pas terminé. Mais réclamer le départ du coach est prématuré, a-t-il analysé sur RMC Sport. Le virer et mettre qui à sa place ? Les erreurs, ce n’est pas maintenant qu’elles sont commises. La plus grosse a été faite la saison passée quand tout le monde a été content de terminer 5e pour disputer la Ligue Europa. Ça a bousillé le calendrier ! »

Sampaoli a un paso de ser expulsado de su cargo como DT del @OM_Officiel . Los dirigentes ya no entienden sus decisiones y desde el seno del plantel le soltaron la mano.

Perdió 22 pts de local en lo que va del torneo Francés . — Luis Fregossi (@LuisFregossi) March 8, 2022