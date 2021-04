OM : Sampaoli punit ces clubs de L1, le FC Nantes a frôlé la catastrophe !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On a connu le « Stéphan Time », pourquoi ne pas le décliner en « Sampaoli Time » ? C’est ce qu’a fait L’Équipe hier au sortir de la victoire poussive contre le FC Lorient à l’Orange Vélodrome (3-2). Menés et mal embarqués, les hommes de Jorge Sampaoli s’en sont finalement remis à un but de Pol Lirola dans le money time pour s’adjuger une victoire ô combien précieuse dans la course à l’Europe.

Ce genre de dénouement serait donc la signature de Sampaoli. Selon Opta, 4 des 12 buts de l’OM en Ligue 1 depuis son arrivée sur le banc ont été inscrits dans les 5 dernières minutes, soit autant que lors des 76 marqués sous les ordres d’André Villas-Boas ! Au-delà de cette étrange spécificité, les supporters bretons ont remarqué que cela arrivait surtout face à leurs clubs fétiches.

L'OM de Sampaoli cueille le Bretons dans le money time

Avant le FCL, hier, le Stade Rennais et le Stade Brestois avaient été respectivement victimes de Michaël Cuisance à Marseille (0-1, 88e et 1-3, 90e). Les supporters du FC Nantes pourront toujours se dire que les Canaris n’auront pas à subir une telle désillusion... eux qui se sont inclinés devant l'OM d'AVB au Vélodrome fin 2020 (1-3).