OM : Sampaoli reçoit une première mauvaise nouvelle avant l’OGC Nice

On en saura plus sur le groupe convoqué par Jorge Sampaoli à Nice en quarts de finale de la Coupe de France lors de la conférence de presse du coach de l’OM. En attendant de connaître les choix du technicien argentin, on sait déjà que Boubacar Kamara sera suspendu à l’Allianz Riviera.

Le Minot, sanctionné face au Montpellier HSC samedi dernier, manquera en effet le déplacement à Nice. De son côté, Bamba Dieng a purgé ses trois matchs de suspension depuis le Cameroun, mais il lui reste toujours un match de sursis.

La bonne nouvelle vient de Mattéo Guendouzi, qui a réussi à ne pas prendre de carton jaune vendredi devant le SCO d’Angers et qui n'est donc plus sous la menace d'un match de suspension dans la mesure où il avait pris son premier avertissement à Strasbourg, il y a dix journées.