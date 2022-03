OM : Sampaoli s’est frictionné avec un poids lourd et l’a coupé du vestiaire !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On ne rigole pas avec Jorge Sampaoli. Les supporters de l’OM et même les arbitres l’ont bien compris depuis que « El Pelado » a posé ses valises sur la Canebière il y a un an. Même ses propres joueurs ne sont jamais vraiment tranquilles à son sujet. Le cas d’Alvaro Gonzalez (32 ans) est symptomatique.

Consacré du temps d’André Villas-Boas, le stoppeur espagnol a subitement chuté dans la hiérarchie des défenseurs de l’OM jusqu’à ne plus être convoqué quatre fois lors des cinq derniers matches ! Cette décision radicale de Sampaoli ne serait pas tout à fait innocente.

Alvaro écarté par stratégie ?

« Il ne s’agit pas uniquement d’une décision purement sportive, explique RMC Sport. Entre eux, les relations sont compliquées. L’entraineur argentin serait même convaincu que le défenseur espagnol peut avoir une influence néfaste sur certains coéquipiers, que la rancœur d’Alvaro envers lui pourrait déteindre sur certains de ses collègues. »

En coulisses, beaucoup sont ainsi persuadés que le coach de l’OM s’est servi du « cas » de l'Espagnol pour envoyer un message de mise en garde à ceux qui seraient tentés de ne pas s’impliquer à 100% derrière lui. Au vu des résultats sportifs, force est aujourd’hui de constater que la stratégie fonctionne.

📊Le top 10 des salaires mensuels bruts à l’OM :



Bakambu/Milik 400 000€

Payet 350 000€

Saliba 310 000€

Gerson 300 000€

Lopez 270 000€

Mandanda 260 000€

Under 250 000€

Alvaro/Caleta-Car/Rongier 240 000€



Le salaire moyen mensuel brut est de 226 000€.

(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/pSECn6VTvd — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 21, 2022

Pour résumer En mettant le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez (32 ans) au placard à l’OM depuis plusieurs mois, Jorge Sampaoli a répondu à une logique sportive mais aussi stratégique pour éviter que certains n’aient l’idée de se rebeller.

Bastien Aubert

Rédacteur