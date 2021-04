OM : Sampaoli s'est offert une caution marseillaise pour séduire le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Intégrer un staff technique lorsque vous avez été ancien joueur n'a rien de surprenant. Bien au contraire. Mais retrouver la lumière, pour assurer la traduction des propos de l'entraîneur de l'équipe première, c'est plus rare. Et voilà ce qui arrive, depuis quelques semaines, à Pancho Abardonando, ancien défenseur (rugueux) de Ligue 1, également passé par les bancs de touche des équipes de jeunes de l'OM (depuis 2015).

Certes, Abardonado ne se contente pas d'expliquer aux joueurs professionnels ce que leur ordonne Sampaoli. Il participe aux entraînements, donne son point de vue et fait également la liaison avec le centre de formation du club phocéen. Un lien précieux pour le club, pour le groupe et pour Sampaoli. Et une belle opportunité pour Pancho.

C'est du moins ce qu'explique, dans les colonnes de La Provence, Olivier Echouafni, qui l'a côtoyé à l'OM et à Nice : "Pour Pancho, le plus important sera d'emmagasiner de l'expérience. Il a l'opportunité d'intégrer ce staff et de voir comment ça se passe. C'est bien, parce que lorsqu'on est joueur, on ne se rend pas compte de ce qu'est le métier d'entraîneur. Ce n'est pas facile, surtout à l'OM. Pour Sampaoli, c'est un atout de l'avoir car il connait les jeunes. Et pour Pacho, c'est une magnifique opportunité".