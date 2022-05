OM : son avenir, Saliba, le groupe... Sampaoli avait des choses à dire avant Rennes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le groupe

« Dieng et Milik ont fait un travail individuel, Bakambu aussi de façon différente, car c'était le plus touché. On verra demain qui des trois pourra être présent. Pour le reste, tout le monde est disponible, sauf Payet bien sûr. Normalement, Milik et Dieng sont les retours les plus probables. Harit et Caleta-Car ? Oui ils vont beaucoup mieux et s'entrainent normalement avec le groupe. »

La préparation

« On essaie de profiter de cette semaine pour récupérer les joueurs touchés lors du dernier match. Notre préparation n'a pas changé par rapport aux résultats d'hier. On ne dépend pas des autres, mais de nous. Il faut maintenir l'avance que nous avons jusqu'au dernier moment, afin de se qualifier pour la Ligue des champions. On essaie souvent d'utiliser les autres pour se motiver, mais nous devons savoir que notre avenir est entre nos mains. Notre tâche est de gagner à Rennes. »

La progression de Saliba

« Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, cette maturité qu'il a pris, son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation au club, j'espère qu'on aura la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui a la connaissance du club. Mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier. »

Son avenir

« J'ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire. Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerai du présent. Cela affecterait notre quête de l'objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer. »

À propos de Rennes

« Il faut voir comment on avait su dominer et neutraliser Rennes au match aller. C'est une équipe très forte dans les derniers mètres. Ils ont plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants, avec notamment les latéraux qui peuvent jouer très profond. Il faut qu'on parvienne à les faire reculer le plus loin de notre surface. Ce sera un match très difficile, mais aussi décisif pour le club. »

Les trophées UNFP

« On différencie l'individuel du collectif, je n'aime pas trop ça, pour moi je ne comprends pas qu'on puisse donner des titres individuels dans un sport collectif. Ce n'est pas la réalité que je veux »

Pour résumer Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’OM à Rennes pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur argentin d’aborder la gestion de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur