OM : Sampaoli se serait mis 3 joueurs à dos après le Feyenoord

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L'OM aborde le match à Lorient cet après-midi avec une grosse pression sur les épaules. Il reste sur trois derniers matches frustrants, les deux contre le Feyenoord (2-3 ; 0-0) ayant abouti à l'élimination de la C4, et celui à domicile contre l'OL (0-3), et a vu Monaco lui passer devant au classement après son succès à Lille (2-1) vendredi. La qualification pour la Champions League est vitale et les Phocéens, qui iront à Rennes, leur premier poursuivant, samedi prochain, doivent s'accrocher à la 2e place. Ce qui passe donc par une victoire au Moustoir.

Seulement, d'après L'Equipe, l'ambiance n'est pas au top entre Jorge Sampaoli et certains de ses joueurs, notamment trois offensifs. Arkadiusz Milik, forfait cet après-midi, aurait compris "qu'il n'aurait jamais la confiance totale du coach", ce qui aura forcément un impact sur son avenir, dans le cas où l'Argentin serait maintenu à son poste en juin. Cengiz Ünder serait "ressorti contrarié" par la demi-finale de C4, lui qui n'a été titulaire ni à l'aller ni au retour (ce qui peut s'expliquer par ses faibles performances du moment). Enfin, Cédric Bakambu donnerait l'impression en interne de ne s'être adapté ni à son nouveau club, ni à la philosophie de son entraîneur... Bref, tout va bien à Marseille !

La une de L'Équipe du dimanche 8 mai.

🗞️ Lire le journal > https://t.co/c1Pv1o5KkO pic.twitter.com/f42KADbfaq — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 8, 2022

Pour résumer Alors que l'OM n'est pas dans les meilleures dispositions mentales pour le sprint final et la course à la Champions League, il semblerait que le courant passe mal entre son entraîneur, Jorge Sampaoli, et certains joueurs offensifs.

Raphaël Nouet

Rédacteur