OM : Sampaoli, supporters... Longoria affiche déjà ses premières réussites marseillaises

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Samedi, le CFC a diffusé un document exceptionnel sur Pablo Longoria. Pendant de longues minutes, le nouveau (et jeune) président de l'OM s'est confié à Florent Sinama-Pongolle. Un grand moment de plaisir pour Pablo Longoria qui retrouvait le premier joueur qu'il avait recruté lorsqu'il était dirigeant débutant au Recreativo Huelva.

Longoria est fier que Sampaoli soit déjà dans le moule...

A cette occasion, l'Espagnol s'est livré comme rarement sur ses nouvelles fonctions et la vision qu'il avait pour l'OM. Dans ce projet, Pablo Longoria n'a d'ailleurs pas manqué de saluer l'état d'esprit de Jorge Sampaoli, l'Argentin s'étant facilement impregné de la mentalité locale : « Il pourrait être né ici à Marseille. Il y a trois villes dans le monde qui ressemblent à Marseille. Naples, Buenos Aires et Montevideo. Surtout Montevideo et Naples parce que ce sont des villes avec des ports. Sampaoli a tout de suite compris la mentalité de la ville et celle qu'on veut créer à l'OM ».

… Et d'avoir signé la paix avec les supporters

Parmi les premières satisfactions du remplaçant de Jacques-Henri Eyraud : celle d'avoir su mettre fin à la fronde des supporters contre la direction avec la signature d'une charte. « L'OM ne peut pas exister sans ses supporters. On a signé une nouvelle convention. Il faut aller la même direction, que tout le monde ait un objectif en commun. Les objectifs c'est les résultats et le bien du club », a ajouté Pablo Longoria, qui démarre plutôt bien son mandat marseillais.