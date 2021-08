OM : Sampaoli traîne un problème qui rend déjà fou Bosz à l’OL

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM n’enchaînera pas après son succès inaugural à Montpellier (3-2). Pour le grand retour du public à l’Orange Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli ont été tenus en échec hier par des Girondins de Bordeaux menés de deux buts à la mi-temps mais accrocheurs jusqu’au bout (2-2).

« On pensait avoir le contrôle, mais Bordeaux a eu cette occasion un peu chanceuse pour revenir, a concédé le coach de l’OM en conférence de presse. On doit apprendre de tout ça. Quand on perd le contrôle, il se passe ce genre de choses. On reverra ce type de situation cette saison. »

Au-delà de la perte de maîtrise de l’OM, le technicien argentin a pointé du doigt un problème qui a déjà rendu fou Peter Bosz à l’OL dimanche contre le SCO d’Angers (0-3) : le manque de collectif. « On doit apprendre aussi de l'idée de jeu des autres équipes. On n'a pas su profiter de notre avantage au score. Il y a eu beaucoup de qualité individuelle mais on a manqué de jeu collectif », a-t-il conclu. Amer.

