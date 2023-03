OM : Sanchez pointe un gros problème chez ses coéquipiers

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Irréprochable dans l'engagement et l'état d'esprit, Alexis Sanchez ne s'est pas vu reprocher son pénalty manqué à la 81e minute d'OM-Annecy (2-2, 6 t.a.b. à 7). Un pénalty qui aurait pu permettre de revenir à 2-2 avec dix minutes derrière pour forcer la décision. Le Chilien a assumé son erreur ce vendredi en conférence de presse mais également reproché à son équipe un manque de concentration qui a déjà coûté cher cette saison, notamment contre Tottenham. Ses partenaires de la défense apprécieront, même s'il s'inclut dans cette critique...

"Je n'ai pas de regret d'avoir été tirer le pénalty, j'en ai marqué des décisifs dans ma carrière. Il aurait fallu qu'on soit concentré pendant 90 minutes. On n'aurait pas pris ces deux buts et je n'aurais pas manqué ce pénalty. C'est déjà arrivé dans le passé, contre Tottenham où on prend ces deux buts. Il faut apprendre de nos erreurs rapidement parce que dans le foot, on n'a pas le temps."