OM : Sanchez, Vitinha, Payet... Tudor déballe tout !

Dans une interview accordée au journal L'Equipe, le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, s'est confié sur certains de ses joueurs et notamment Alexis Sanchez. "Mais je le voyais, à l'Inter, il était très bien déjà. Il m'a toujours plu. Il a une âme, lui, il aime le foot et il veut gagner. Il arrive deux heures avant les autres, il n'a pas un gramme en trop. Cela fait la différence."

Tudor est désolé pour Payet

Par ailleurs, l'ancien entraîneur de l'Hellas Vérone s'est exprimé sur Vitinha et Dimitri Payet, deux joueurs qui jouent assez peu à l'OM. "C'est un championnat très différent du Portugal. Lui, c'est un finisseur, qui termine les actions, qui est dans la surface, qui frappe. On va essayer de le faire jouer quelques matchs avec Alexis Sanchez derrière lui, pour voir", a déclaré le technicien croate au sujet de l'attaquant portugais.

Concernant Dimitri Payet, Igor Tudor estime qu'il ne correspond pas au football qu'il pratique. "Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée."

Fabien Chorlet

