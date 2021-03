OM : séduit pas Sampaoli, Pierre Ménès voit Marseille finir en boulet de canon

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Depuis que Jorge Sampaoli s'est installé sur le banc, l'OM a fait le plein de points avec deux victoires en deux matches pour l'Argentin. Un renouveau qui pourrait durer selon Pierre Ménès. C'est ce qu'a laissé entendre le consultant de Canal + ce lundi dan,s son Pierrot Face Cam.

Il croit à la 5e place

« L'OM 5e ? Oui oui, c'est possible, a-t-il expliqué. Niveau jeu je ne vois pas de révolution. Ikl a fallu une tête de Cuisance et la complicité de Gomis pour gagner contre Rennes et derrière il y a eu cette victoire contre Brest. Mais là où je vois des progrès c'est dans l'état d'esprit, la volonté. Sampaoli a relancé deux joueurs qui étaient à la cave, Cuisance et Henrique, et ils ont été décisifs. Ça fait deux joueurs importants qui arrivent dans la rotation. Ça peut déboucher sur une jolie fin de saison. »