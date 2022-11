OM, Sénégal : Bamba Dieng rentre dans un cercle très fermé

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Bamba Dieng s’assoit à la table de Rudi Voller, de Laurent Blanc ou encore Franck Ribéry… Ce vendredi, l’attaquant sénégalais a participé à la victoire du Sénégal contre le Qatar (3-1), le Phocéen a marqué le troisième but de la rencontre. Le joueur de 22 ans rentre dans le cercle fermé des joueurs de l’OM ayant marqué un but à la Coupe du Monde. Dans cette liste il y a Willy Kohut (1938), Marc Berdoll (1978), Rudi Voller (1994) Christophe Dugarry, Laurent Blanc (1998), Franck Ribéry (2006), Gabriel Heinze (2010), André Ayew, Mathieu Valbuena (2014). Il y a plus qu’à espérer pour les supporteurs marseillais que Mattéo Guendouzi, Pape Gueye et Jordan Veretout suivront l’exemple du sénégalais pour ce Mondial 2022.