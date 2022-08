OM : ses débuts, Tudor, la Coupe du Monde… Veretout dit tout !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Ses premières sensations

« Très bien, très content. Ça a été court pour me mettre dedans avant le premier match. On a commencé avec une victoire, je ne pouvais pas mieux espérer. Je suis très fier d'appartenir à l'OM. »

Sur Tudor

« Je connais beaucoup de gars dans l'équipe, c'est bien pour l'intégration. Le jeu que propose le coach, ça ne peut que fonctionner avec ce groupe, solidaire et qui ne lâchera rien. Le coach est basé sur l'offensive, avec de la rigueur et des risques. Il faudra bien défendre aussi et presser haut. A nous d'être avec lui pour faire une belle saison. »

Sur Sanchez

« C'est un top joueur, il l'a déjà prouvé auparavant dans ses clubs précédents. C'est un grand joueur, il va nous apporter son expérience et son niveau. J'espère qu'il va montrer ce qu'il est capable de faire avec cet effectif. C'est un grand joueur, petit par la taille mais grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il prend la profondeur et donne tout pour son équipe. Les supporters ne peuvent que l'aimer et j'espère qu'il va marquer beaucoup de buts au Vélodrome. »

Le projet

« Le projet est de gagner des matchs, de donner le maximum et de mouiller le maillot. C'est quelque chose de fort, ici à Marseille. On va jouer toutes les compétitions à fond. On est en Ligue des champions, on veut montrer une très belle image cette saison. On veut aller le plus loin possible. »

Sur physique

« Je suis très bien, j'ai fait la préparation sans pépins à Rome. J'ai cette adaptation quant au changement de club, mais je suis à 100% physiquement. Sur l'adversaire de ce week-end, on va analyser ça à la vidéo. Mais on veut se consacrer à nous et notre football. »