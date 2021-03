OM : ses nouvelles fonctions, Sampaoli, le retour des supporters... Pablo Longoria s'est confié

Zapping But! Football Club OM : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Sur son nouveau rôle

« C’est une énorme responsabilité. J’ai toujours dit une chose dans ma vie, il faut relever des défis. Il faut être ambitieux. Dès le moment où le propriétaire m’a proposé de relever ce défi, je n’ai pas douté. Il n’y avait pas beaucoup à penser. Comment devenir président à 34 ans ? C’est atypique, comme l’est la ville de Marseille. Seul un club magique comme l’OM peut réaliser cela. Comment y arriver ? Sûrement avec beaucoup de travail, de sacrifices ».

Sur son choix de nommer Jorge Sampaoli

« Il a eu un grand impact à Séville pour sa première en Europe. Ensuite à Santos ou l'Atletico Mineiro il y a toujours su changer la dynamique de ses clubs. Mais surtout pendant toutes les conversations que j'ai eues avec lui, sa personnalité est totalement liée à celle de Marseille et de l'OM. Ses valeurs footballistiques sont les mêmes que celles sur lesquelles le club doit se baser. Mais c'est une décision collective. C'est une personne qui pourrait parfaitement être née ici. Il incarne toutes les valeurs de la ville et du club. Pour moi Marseille ressemble à trois villes, Naples, Buenos Aires et Montevideo, surtout les deux dernières car c'est le port d'arrivée de beaucoup de nationalité ».

Sur la ferveur marseillaise

« La mentalité de la ville et du supporter de l'OM est une mentalité très intégrante et passionnelle. Aujourd'hui il y a peu de personnes aussi passionnées que Sampaoli dans le football. Le retour des supporters, c'est un rêve pour moi. Je n'ai pas encore eu la chance de vivre ce stade plein. Ce sera un moment spécial pour moi. La ferveur, vivre l'ambiance de ce club et la ville dans le stade a toujours été un facteur déterminant pour venir ».