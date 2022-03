OM : ses souvenirs au club, Mbappé sifflé au Vélodrome, Saliba, Payet... Deschamps se dévoile

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Didier Deschamps et l'Olympique de Marseille, c'est une histoire forte, unique, qui fait de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France l'homme de base des titres du club phocéen depuis plus de trente ans, que ce soit comme joueur (1989-94) ou comme entraîneur (2009-12). Alors qu'il se produira au Vélodrome avec les Bleus contre la Côte d'Ivoire en amical jeudi, le Basque a accordé une longue interview à La Provence.

Munich l'a doublement marqué

On y apprend que son meilleur souvenir avec l'OM est le retour de Munich en 1993, la fête pour le titre de champion d'Europe ayant duré "plusieurs semaines". Il a également adoré l'ambiance du Vélodrome pour France-Allemagne (2-0) en demi-finales de l'Euro 2016. Son pire souvenir est en revanche la grève des supporters avant le quart de finale de C1 contre le Bayern Munich en 2012. A l'époque, une partie des virages était manipulée par José Anigo, avec qui Didier Deschamps était en guerre ouverte...

Au cours de son entretien, le double champion du monde a expliqué qu'il ne comprendrait pas que le Vélodrome siffle Kylian Mbappé vendredi, qu'il laissait la porte ouverte à Dimitri Payet et Steve Mandanda pour un retour chez les Bleus même s'il ne semble pas trop y croire et qu'enfin, Mattéo Guendouzi, qui "a progressé dans tous les domaines", et William Saliba, dont "les performances avec l'OM l'amènent à avoir des lendemains avec l'équipe de France", ont une vraie chance à saisir. De cet entretien, on ne regrettera qu'une seule chose : qu'aucune question n'ait été posée sur un potentiel retour à l'OM...

Jorge Sampaoli es el entrenador con mejor porcentaje de victorias en el Siglo XXI con Olympique Marsella.



👉51,9% victorias (28 Triunfos en 54 partidos). El técnico argentino supera a Marcelo Bielsa y Didier Deschamps.



📍Gran trabajo del DT y de Pablo Longoria como presidente. pic.twitter.com/O0aQWvE1Tp — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) March 23, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur