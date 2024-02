OM – Shakthar Donetsk : les banderoles lapidaires des supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Du côté du Virage Nord, on s’en est pris à la direction et aux joueurs avec un « cassez-vous » et une attaque à Frank McCourt : « Un spectre en tant qu’actionnaire, tu ne respectes ni l’OM, ni ses supporters… McCourt, c’est la fin de ton ère ! »

Virage Nord toujours aussi frondeur et vindicatif, avec Frank McCourt principalement dans la ligne de mire pic.twitter.com/tigHdkRPRc — Fabrice Lamperti (@gouffa83) February 22, 2024

Au MTP, le message était à l’attention des joueurs : « Vous avez Sali nos couleurs. Joueurs : il est temps d’assumer vos erreurs ! »

La Vieille Garde continue sa manif’ pour le logo

Quant à la Vieille Garde, branche fondatrice du Commando Ultras 84’, on réclame le retour au blason des années Tapie et on se sert de ce match pour protester et appuyer le message :

⚪️🔵⭐️« Rendez nous notre blason » #OM pic.twitter.com/ll145pXtOS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 22, 2024

