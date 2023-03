OM : sit-in, grève de la faim, un supporter marseillais n'en peut plus

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

C'est depuis quelques heures relayé sur les réseaux sociaux. Et à n'en pas douter ça fait du bruit. Ainsi, un supporter de l'OM a purement et simplement décidé de faire une grève de la faim tant que le défenseur argentin de l'équipe première, Leonardo Balerdi, expulsé hier après 30 minutes de jeu face à Strasbourg, ne quitte pas Marseille.

Sur la pancarte, on peut lire : "Stop, on ne veut plus de toi", "Balerdi, dehors, dehors", "Je fais la grève de la faim, vire Balerdi", "le peuple marseillais ne veut plus de toi". Evidemment, ça ne sera pas suivi des faits. Et peu probable que la grève de la faim s'éternise.