OM : son avenir, la concurrence, Sampaoli, Benzema...Mandanda s'explique

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Saison prochaine

"Il n'y a rien à revendiquer ou à dire. On connaît la situation contractuelle des gardiens à l'OM. Il y a une recherche des dirigeants. De mon côté, je suis là. La concurrence, je l'ai tout le temps. Je me dois d'être bon si je veux jouer, ça se passera encore comme ça la saison prochaine. Je suis très serein par rapport à ça. Je me sens encore capable d'être numéro 1 de l'OM. Sinon, j'arrête."

Ambitions

"Sur la capacité du coach et du staff, je suis complètement sûr et satisfait. Sur les capacités financières, on ne maîtrise pas complètement. Il faut plus le demander au président. On sait qu'il va y avoir énormément de changements. Il va falloir recruter de façon intelligente. On sait que ça va être compliqué. La saison prochaine, on devra être en haut du classement pour espérer faire la Ligue des champions, ça doit être l'objectif du club."

Karim Benzema

"Je n'ai pas été surpris. Je sais que chacun a son avis. Ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas mon problème. Je suis très content de le retrouver. C'est déjà que j'apprécie énormément humainement. Quand on voit ce qu'il réalise au Real Madrid, c'est un très grand joueur. On a la chance de le retrouver, ça ne peut qu'être un peu. On est contents de le retrouver, moi en tout cas, nous n'avons pas échangé sur son retour."

Sampaoli

"C'est une philosophie différente, ça se rapproche un peu de Bielsa. On passe beaucoup par le gardien, beaucoup au pied. Le bloc est assez haut, ça m'oblige aussi de jouer haut pour couper les ballons en profondeur. C'est une philosophie que j'aime bien et qui me plaît aussi. Je m'adapte et je pense bien le faire, pourvu que ça dure."