OM : son coup de gueule, les bleus, son avenir... Payet met les choses au clair

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Dimitri Payet est un homme fort de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif est très utilisé par Sampaoli cette saison et sa polyvalence est un atout de marque pour l’effectif olympien. Récemment, il s’est fait remarquer un coup de gueule après une défaite contre Clermont.

Invité de “Rothen S’enflamme“, l’ancien joueur de West Ham est revenu sur ses propos : « J'ai dit la même chose dans le vestiaire, je suis transparent. Je ne dis jamais de choses à chaud que je ne pense pas. Quand je dis quelque chose, je me vise moi en premier. On a eu des attitudes dans ce match qui n'étaient pas celles qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il y a eu un relâchement, un était d'esprit qui n'est pas celui qui nous amené à cette deuxième place. J'ai voulu tirer la sonnette d'alarme. »

Pas affecté par les critiques

Pour continuer, il est revenu sur les critiques sur son poids et s’exprime sur la fin de sa carrière : « Actuellement je fais 1,5kg de moins que cette époque-là. Ça a souvent été le paratonnerre pour dire “quand il n'est pas bon, il est gros“. Honnêtement ça ne m'a pas touché plus que ça. Je jouerai tant que le corps répondra, j'essayerai de pousser au plus loin. En mon renouvellement de contrat et ma baisse de salaire, j'ai fait un geste fort, répond Payet sur son avenir. Si je voulais partir, je l'aurais fait. Je suis bien ici, ma famille ici, il me reste deux ans de contrat. »

Les bleus dans un coin de la tête

Dimitri Payet est plus proche de la fin de sa carrière que d’autre chose. Il compte 38 sélections avec l’Équipe de France et ne ferme pas la porte à un retour : « C'est toujours dans un coin de la tête, mais je vois le monde qu'il y a devant. Si cela ne vient pas il n'y aura pas de regret. »