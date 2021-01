OM : son éviction, Payet-Thauvin et les infos de l'Equipe, Villas-Boas en forme olympique !

Il avait (encore) des choses à dire. Et, de toute évidence, ne partage que moyennement bien les informations publiées sur son groupe par le quotidien l'Equipe. Que ce soit d'ailleurs sur la relation Dimitri Payet-Florian Thauvin, la blessure de Jordan Amavi ou même ses propres séances d'entraînement. André Villas-Boas a donc donné sa version des faits. Et de toute évidence, il en avait gros sur la...

"Il y a beaucoup de conneries qui sortent dans la presse, mais c'est normal en temps de crise. Sur le manque d'intensité dans mes entrainements ? C'est pathétique, on est même obligé de ralentir en ce moment. La blessure d'Amavi aussi, ça n'a rien à avoir, il a une blessure différente de la première blessure. Le problème du journaliste de L'Equipe qui a écrit l'article, c'est que comme je ne parle pas avec lui, alors qu'il m'envoie des messages en privé sur les réseaux sociaux et que je ne lui réponds pas, il invente des conneries. Ce sont des mensonges. Sur Amavi, il écrit n'importe quoi, il n'en sait rien...Au sujet de Payet et Thauvin, l'OM a eu de bons résultats avec eux. Ils peuvent jouer ensemble. Je dois trouver un équilibre. Le plus important est de gagner car la victoire nous échappe depuis trop longtemps. On doit sortir de cette crise",-

Villas-Boas a également été interrogé sur un possible licenciement en cas de mauvais résultats persistants. "Si je reste jusqu'à la fin de la saison ? Sauf si Pablo (Longoria) veut me virer ! Mais regarde ce qui se passe dans le foot en ce moment."