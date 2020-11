OM : Son retour à Porto, ses espoirs de qualification, ses choix... Villas-Boas en dit plus

Son retour à Porto

« Je suis très content de revenir ici, dans ce stade. Je suis lié à ce club. C'est beaucoup d'émotions, je vis un moment spécial. Porto, j'y ai passé ma jeunesse, j'y ai ma famille, il y a mon club de coeur. C'est comme retourner à Marseille pour un Marseillais, ce sont deux villes qui ont du charisme. C'est viscéral. »

« Il faut faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation »

Sur les chances de qualification

« Ce sont nos deux dernières chances pour rêver d'une qualification. On a l'obligation de faire quelque chose sur ces deux matches si on veut se qualifier à cause de nos deux défaites contre l'Olympiakos et City. On se trouve dans cette situation où on affronte Porto directement pour la qualification. On doit cela à notre club, à nos supporters, il faut faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation. On doit faire mieux, c'est sûr.»



Sur ses choix lors des derniers matches

« Le vrai changement pour l'OM, c'est que maintenant il y a de la concurrence dans le groupe. Les mecs qui sont là pour prendre la place sont bons. C'est la grosse différence par rapport à la saison dernière. On a fait un très bon Mercato et donc il y a de la concurrence. Mais on croit dans les joueurs qui nous ont qualifiés.»