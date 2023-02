OM : son retour, Toulouse... ce qu'il faut retenir de la conf d'Eric Bailly

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Sur son retour

« J'ai beaucoup travaillé avec le staff médical, je me sens bien aujourd'hui, les problèmes à ma cuisse sont réglés. J'ai passé des moments compliqués avec les blessures. Je suis venu ici pour apporter mon expérience. J'ai connu pas mal de pépins physiques en plus de la suspension, cela n'a pas été évident. Les 7 matchs de suspension ont été sévères, ça a été difficile à vivre. »



Sur Toulouse

« Durant mon absence l'équipe a continué à performer, les joueurs qui jouaient moins ont eu l'occasion de se montrer. Sur ce début d'année on est l'une des grandes équipes du championnat voire même d'Europe, on veut continuer sur cette lancée. Le groupe est plus mature. Le travail mis en place par le staff paye. Toulouse, c'est une équipe qui joue bien, il faudra rester concentré. Il faut obtenir un bon résultat contre Toulouse avant de penser à Paris.»

(avec Le Phocéen)