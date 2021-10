OM - SONDAGE : qui doit être le gardien numéro 1 de Jorge Sampaoli ?

Zapping But! Football Club

S'il ne l'a pas clairement exprimé face aux médias, Jorge Sampaoli a fait le choix d'instaurer un nouveau numéro 1 à l'OM avec Pau Lopez. Comprenez-vous cette décision ? Trouvez-vous juste le sort réservé à Steve Mandanda ?

Via notre partenaire Logora, nous vous proposons de vous exprimer sur le sujet. Les résultats de ce sondage et les meilleurs avis sur le sujet seront publiés sur notre site « But ! Football Club » d'ici quelques jours...