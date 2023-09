OM : soulagé pour Longoria, Rongier interpelle les supporters et a un plan contre Mbappé

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM a un plan à Paris

« Il faut aller au Parc sans complexe, on va essayer de faire de la qualité parce qu’on n’a pas le temps de faire de la qualité, faute de temps. Cela passera par de la vidéo et beaucoup de communication. Mais ce qu’il y a de sûr, c’est qu’on ne pourra pas ouvrir autant le jeu que contre l’Ajax parce qu’on va encore plus s’exposer face au PSG. On a un plan, avec une idée bien claire dès le départ. On sait comment on va jouer et on essayer de s’y tenir, en bloc et le plus solidaire possible. Si on laisse des espaces à Mbappé, on sait qu’il a beaucoup de vitesse. Il faudra lui laisser le moins d’espace possible. »

Voir Longoria rester

« C’est bien évidemment une très bonne nouvelle pour l'OM. Il connait très bien le football, si on veut réaliser une belle saison c'est hyper important qu'il reste. Ce n’était pas facile. Je ne vais pas vous mentir. Après moi je suis joueur de foot, mes coéquipiers aussi, on a essayé au max de se concentrer sur le terrain. Le foot nous a remis un peu dans le droit chemin. A nous de prendre nos responsabilités, de rester soudés. Je connais un peu la maison. À moi et à ceux qui ont de l'expérience de mobiliser tout le monde. On a essayé d'avoir des mots positifs pour garder le cap. »

« Marcelino était très touché »

Un message aux groupes de supporters

« J'ai envie que tout s'apaise. Nous, on aime l'OM. Toutes les parties veulent que ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde qui en parlent. Moi, je suis joueur de foot. Ce qui est sûr c'est qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. On espère tous que ça va bien se terminer pour évoluer dans une atmosphère saine. »

Ses clins d’œil à Marcelino et Abardonado

Marcelino ? Lorsqu'il nous a annoncé son départ, il était très touché et aurait voulu que ça se passe autrement. Abardonado ? Jusqu'à présent, il était très discret mais là, il a pris ses responsabilités et a montré beaucoup de personnalité, accompagné de son petit staff. Bravo à lui. »

