OM - Reims : l'analyse surréaliste de Sampaoli

Grâce à un pénalty de Dimitri Payet au bout du temps additionnel, l'Olympique de Marseille a arraché ce mercredi le match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (1-1), qui était pourtant grandement diminué par le Covid-19. Mais pour Jorge Sampaoli, l'OM a réalisé l'un de ses meilleurs matchs de la saison.

"La frustration, un peu, parce qu'on a dominé le match. On a fait une très bonne première période et je ne suis pas sûr que l'adversaire ait franchi la ligne médiane pendant les quarante-cinq premières minutes. Mais on n'a pas réussi à marquer malgré nos nombreuses occasions, et Reims qui n'était quasiment jamais sorti de sa moitié de terrain se retrouve à mener. Ce qu'il s'est passé en seconde période est assez habituel pour nous, on n'arrive pas à garder cet impact, on n'arrive pas à concrétiser notre domination et on se fait rattraper. Je veux dire d'abord que ce fut l'un de nos meilleurs matches dans le jeu cette saison, surtout en première mi-temps."

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMSDR 1️⃣-1️⃣



Nos Olympiens prennent un point sur la dernière rencontre de l'année.



🔜 Rendez-vous le 2 janvier pour les 1/16 de finale de @coupedefrance pic.twitter.com/7d5ZcBUKF3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021