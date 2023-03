OM, Stade de Reims - Mercato : Balogun vend la mèche pour son avenir

Dimanche dernier, l'OM et ses supporters ont pu mesurer combien Folarin Balogun serait un excellent renfort pour eux. Auteur de l'ouverture du score, l'Anglais de 21 ans a mis la défense phocéenne au supplice à plusieurs reprises, frappant notamment le poteau. Pablo Longoria aimerait récupérer le joueur prêté par Arsenal en Champagne.

Et l'intérêt serait réciproque puisqu'à la question de savoir ce qui l'avait impressionné en Ligue 1, Balogun a répondu : « L’ambiance au Vélodrome ! C’était mon premier match ici et je ne savais pas à quoi m’attendre. Ça m’a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football. »

Balogun, relancé sur son avenir, en a dit un peu plus. « Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Beaucoup de choses pourraient se passer dans le football, beaucoup de choses pourraient changer, a-t-il affirmé au micro de Matt Spiro. Un retour à Arsenal ? Cela dépend simplement des conversations que nous avons entre moi et le club cet été. On verra. » Récemment, le journaliste turc Ekrem Konur nous a appris que trois clubs de Premier League suivaient Balogun : Newcastle, Everton et West Ham. Une concurrence très relevée sur le papier pour l’OM...

