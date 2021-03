OM – Stade Rennais (1-0) : le coaching gagnant de Sampaoli n'a rien d'un miracle, il avait préparé son coup !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jorge Sampaoli ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts à l'OM puisque son équipe s'est imposée hier soir face au Stade Rennais (1-0). Mickaël Cuisance a délivré l'OM à son entrée en jeu, quelques instants après une énorme occasion rennaise via Martin Terrier, qui avait trouvé la barre de Steve Mandanda.

Gros travail vidéo et compo annoncée peu avant le coup d'envoi

L'Equipe le relève : Dario Benedetto et Luis Henrique ont été à l'origine du but de Cuisance. Or, l'Argentin et le Brésilien étaient eux aussi entrés en jeu. Coaching gagnant donc pour Sampaoli. La Provence, elle, parle de « miracle ». Un joli coup que le quotidien décrypte en révélant que Sampaoli et son staff s'étaient rendus tôt dans la matinée à la Commanderie afin de régler les derniers détails de la rencontre, avec notamment un gros travail de préparation vidéo. Et alors que les joueurs étaient arrivés pour le déjeuner, Sampaoli avait attendu l'après-midi pour dévoiler au groupe ses premiers choix. Une méthode qui a donc porté ses fruits.