OM - Stade Rennais : Guendouzi dans les bons et mauvais coups

C'était un duel attendu. Et il y eut du spectacle au Vélodrome pour cette affiche de la 8e journée de Ligue 1. Et comme souvent, qui dit affiche dit joueur à mettre en évidence. Du côté de l'OM, il est tout trouvé : le milieu de terrain Mattéo Guendouzi. En effet, au cours de la première période, c'est lui, malheureux, qui offre l'avantage au Stade Rennais en détournant, dans ses propres filets, un centre venu de la droite de Traoré (0-1, 26e). Timides, les Marseillais ne parvenaient pas à recoller au score avant le retour aux vestiaires.

Au début de la seconde période, sur un corner tiré par Jordan Veretout, Guendouzi se rattrapait de la plus belle des manières en passant devant Bourigeaud et en décroisant sa tête qui offrait l'égalisation à l'OM (1-1, 52e). Premier but cette saison pour le Marseillais. Les joueurs de Tudor, sans doute galvanisés par cette égalisation, allaient par la suite pousser afin d'arracher la victoire. Bien aidés par les entrées conjointes de Payet et Under (73e).

Pas d'occasions franches, toutefois, en dépit d'une frappe de Payet arrêtée par Mandanda (81e), mais des corners à répétition et des situations mal négociés dans les vingt derniers mètres. Avec ce match nul, l'OM passe en tête du classement de la L1, avec un point d'avance sur le PSG qui jouera ce soir sur le terrain de l'OL. Le Stade Rennais est quant à lui en 8e position.