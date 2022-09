OM - Stade Rennais : Gueye fait une demande aux supporters pour le retour de Mandanda

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Avant Igor Tudor, c'est Paye Gueye qui s'est présenté ce vendredi en conférence de presse à l'OM à deux jours de la réception du Stade Rennais, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Le milieu de terrain marseillais a notamment été interrogé sur Steve Mandanda, qui fera son retour au Vélodrome lors de cette rencontre.

Podcast Men's Up Life

"J'espère que les supporters vont l'accueillir comme il se doit"

"Steve Mandanda, on échange souvent sur les réseaux sociaux, je l'ai félicité pour sa passe décisive. Je suis très proche de lui, il m'a beaucoup aidé à mon arrivée. On sait tous ce qu'il a fait pour ce club. Je sais et j'espère que les supporters vont l'accueillir comme il se doit", a répondu le Sénégalais devant les médias.

🎙Suivez la conférence de presse d’avant #OMSRFC en compagnie du coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du Stade Rennais, Pape Gueye a confié qu'il espérait que le public du Stade Vélodrome accueillera Steve Mandanda comme il se doit.

Fabien Chorlet

Rédacteur