OM, Stade Rennais : Longoria lâche une balle perdue sur Mandanda

C'était lundi dernier. Loin de l'agitation footballistique, et de la trêve internationale, une réunion explosive avait lieu à l'OM avec une dizaine de directeurs de service. L'occasion pour l'homme fort du club, Pablo Longoria, et le directeur général, Pedro Iriondo, de revenir sur plusieurs points et de lâcher cette phrase énigmatique : "Si il y a eu de mauvais résultats cette semaine, c'est qu'il y a une mauvaise ambiance. " Et le quotidien sportif de raconter qu'un mot d'ordre est clairement passé en interne et à l'issue de cette réunion : il faut trouver, hors secteur sportif, 19 à 20 millions d'euros dans les prochaines semaines, afin de soulager une trésorerie exsangue.

Autre pique, et on peut l'assimiler à une balle perdue, cette phrase de Longoria : "Le premier jour ou je suis arrivé au club, j'ai vu Mandanda manger un hamburger." Ambiance.