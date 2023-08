OM, Stade Rennais : Mandanda met 2 petits tacles à Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Interrogé par L'Equipe du jour alors qu'il entame sa vingtième saison chez les professionnels, Steve Mandanda (38 ans) a rendu hommage à la légende Gianluigi Buffon, qui a raccroché les gants cette semaine à l'âge de 45 ans. Le Fenomeno a assuré qu'il ne tiendrait pas aussi longtemps que l'Italien mais qu'il espérait une sortie aussi digne, lui qui regrette toujours celle qu'il a connu à l'OM. A l'été 2022, il avait en effet décidé de rompre son contrat pour filer à Rennes après une saison au cours de laquelle Pau Lopez avait débuté comme titulaire avant que Mandanda ne finisse la saison.

"Dim' méritait une fin différente avec l'OM"

De cette saison 2021-22 et ce départ pas forcément prévu, il garde un souvenir amer : "La fin à Marseille n'a pas été celle que j'aurais espérée", résume-t-il, coincé par son projet de reconversion à l'OM, qui l'empêche de trop en dire sur Pablo Longoria. Il est en tout cas un peu plus prolixe quand il s'agit de commenter la sortie de Dimitri Payet : "C'est sûr que c'est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim' méritait une fin différente avec l'OM. C'est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s'éclater". Au final, deux questions sur l'OM, autant de regrets sur des départs ratés et des pierres dans le jardin de Pablo Longoria...

