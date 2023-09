OM, Stade Rennais : Marcelino calme Genesio après ses propos polémiques

Si certains en doutaient encore, Marcelino n’est pas un homme de polémiques et le nouveau coach de l’OM n’a pas cherché à répondre aux discussions de bas étage de certains coachs français en privé.

Lancé sur l’échange Bruno Genesio (Stade Rennais) – Eric Roy (Stade Brestois) sur le début de saison « 100% optimisé » de son équipe et le « cul » marseillais d’avoir 8 points en quatre journées, Marcelino n’est pas parti à la bataille tel Don Quichotte :

« Je suis venu ici pour travailler, je ne me sens supérieur à aucun autre entraîneur. Je ne me vois pas donner des leçons à qui que ce soit. On est dans un championnat qui est difficile et je vais beaucoup apprendre de cela. Je regarde le match suivant. Je ne suis pas content du bilan comptable. Je pense qu'en jouant mieux on aurait pu avoir 12 points ».