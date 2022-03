OM, Stade Rennais : Marseille soulagé, regrets pour Rennes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On a longtemps cru que tout allait bien se passer pour les deus clubs français, ce soir en Ligue Europa Conférence. Notamment à Rennes avec une formation du SRFC qui avait fait la moitié de son retard (0-2 à l'aller) en ouvrant le score dès la 8e minute par Benjamin Bourigeaud, à la suite d'un centre de Martin Terrier. Bien en place, et multipliant les situations dangereuses, les joueurs de Genesio étaient néanmoins douchés au retour des vestiaires.

En cause, à la 51e minute, un coup de tête, sur corner, de l'ancien stéphanois, Wesley Fofana, qui ajustait Alemdar avec l'aide du poteau (1-1, 51e). Tout était à refaire pour les Bretons qui, à force d'abnégation, parvenaient à reprendre l'avantage par l'intermédiaire de Flavien Tait, bien servi par Guirassy (2-1, 75e). Insuffisant pour obtenir la prolongation et se qualifier néanmoins. Le SRFC quitte donc la compétition.

En Suisse, sur le terrain du FC Bâle, l'OM aurait pu, et dû, prendre l'avantage au cours de la première période. Mais Bakambu ratait son face-à-face avec Lindner et surtout Amine Harit, qui avait provoqué la faute amenant le pénalty, ne parvenait pas à tromper le gardien de Bâle, Lindner (34e).

Au retour des vestiaires, ce sont les Suisses qui ouvraient le score à la 63e minute, coup de tête signé Ndoye sur un centre de Esposito. La crainte d'une prolongation était réelle, malvenue à quelques jours du match ô combien important contre Nice en Ligue 1. Heureusement, à la 75e minute, sur un excellent service de Gerson, Under envoyait une superbe volée dans le but de Lindner (1-1, 75e). En toute fin de match, les Phocéens s'offraient même la victoire grâce à un but signé Valentin Rongier (92e).

A noter l'élimination des joueurs de l'AS Monaco qui n'ont arraché que le nul face aux Portugais de Braga (1-1), alors qu'ils avaient été battus 2-0 au match aller.

Pour résumer L'OM et le Stade Rennais jouent ce soir leur 8e de finale retour de la Ligue Europa Conférence face aux formations du FC Bâle et de Leicester. Au terme des quatre-vingt dix minutes des deux rencontres, voici ce qu'il faut retenir.

Benjamin Danet

Rédacteur