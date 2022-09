OM - Stade Rennais : Tudor et Sanchez posent problème à Pierre Ménès

L’OM n’a pas su faire mieux qu’un match nul hier à domicile contre le Stade Rennais (1-1). Bien que très souvent efficace après un match de Ligue des champions, les hommes d’Igor Tudor ont été surpris par une équipe bretonne qui a joué son va-tout avant de revenir à la marque.

Mitigé au coup de sifflet final, le technicien croate n’a pas caché sa préoccupation au sujet du début de fatigue de ses joueurs eu égard à l’enchaînement des matches et a trouvé un coupable idéal au match nul de l’OM : la pelouse du stade Vélodrome ! Pierre Ménès, lui, ne comprend toujours pas comment il peut continuer à titulariser Alexis Sanchez seul en pointe.

« Je ne comprends toujours pas Tudor, qui s’entête à faire évoluer Alexis Sanchez seul en pointe. Il n’a aucune qualité pour cela, c’est du gâchis, a-t-il pesté sur son blog. La solution : Bamba Dieng devant, avec lui ! Mais avant qu’il revienne dans le groupe et qu’il soit titulaire, de l’eau aura coulé sous les ponts. »

