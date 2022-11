OM, Stade Rennais : pourquoi Mandanda impose encore le respect

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Une saison sur le banc de touche à l'OM. Puis un départ, inattendu, au Stade Rennais l'été dernier afin de poursuivre sa carrière en Ligue 1. Steve Mandanda a une fois encore effectué le bon choix, ce qui lui permet de disputer la Coupe du monde avec les Bleus, en qualité de remplaçant d'Hugo Lloris.

Interrogé par le quotidien L'Équipe, l'un de ses anciens entraîneurs, Nicolas Dehon, explique ce qui fait la force de l'ancien de l'OM.

"Steve est un homme et un joueur qui en impose par ce qu'il représente et par sa longévité en équipe de France et à l'OM. Il maîtrise la pression des événements. Il est réglo sur toute la ligne. Ce n'est pas un tordu. Au contraire, il va récupérer les coups. Ce n'est pas le mec qui va brailler ou péter un câble. Mais il va te gagner des points dans un vestiaire. Didier ne fait pas son groupe sans faire d'équilibre. Steve a l'oeil. Il est attentif à ce qui se passe. Il va dire deux phrases, mais qui pèsent au bon moment. Généralement, il parle quand ça va mal. Il peut aussi rattraper un truc sans que tu le saches."