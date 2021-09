OM : Sampaoli n'a pas tranché pour Lopez - Mandanda et tempère le retour de Milik

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Sur la concurrence Pau Lopez – Mandanda

« Pau Lopez devait jouer après sa blessure pour le juger, le temps dira s'il y aura une modification. Ce sont deux grands gardiens, mais un seul doit jouer. On verra selon la concurrence en interne avant les matchs ».

Sur le cas Amavi

« Il a eu une blessure il y a trois semaines, donc il n'est pas encore à 100%. On va voir s'il peut être dans le groupe dimanche. Après il y a le choix des joueurs selon le système de jeu ».

Milik absent

« Non il ne sera pas dans le groupe dimanche. Il est sur la fin, mais on ne veut pas prendre de risque, ça serait commettre une erreur qui augmenterait son indisponibilité ».

Payet incertain

« Il avait peur de se blesser à Monaco, c'est pareil pour le match en Russie. C'est un joueur dont l'équipe a besoin. On va voir s'il peut jouer dimanche. Ca dépend de lui, de son évolution, comment il se sent, on verra aujourd'hui ».

Sur la nécessité d'un turn-over

« On prend que des joueurs qui sont à 100%.. Il y aura de plus en plus de rotations car il y aura plus de fatigue. On a aussi beaucoup de datas pour évaluer la forme des joueurs, ceux qui font plus d'efforts, ceux qui sont proches d'une blessure... »

Retranscription : compte Twitter Le Phocéen.