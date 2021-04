OM, Stade Rennais : un protégé de Genesio ramène Payet sur terre

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dimitri Payet est redevenu le maillon fort de l’OM. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, le milieu offensif (34 ans) est le joueur marseillais le plus décisif... sans compter qu’il ne rechigne plus dans le repli défensif !

Le retour en grâce de l’ancien leader de l’ASSE et du FC Nantes est donc loué à juste titre par les observateurs. Ces derniers ne peuvent pas oublier que Payet n’est pas un extraterrestre non plus puisque Martin Terrier (24 ans) réalise aussi un travail conséquent au Stade Rennais.

Terrier sur les talons de Payet depuis début mars

Comme le précise Opta, seul le meneur de l’OM (9) est impliqué sur plus de buts que l’attaquant du Stade Rennais depuis le 1er mars dernier. Le protégé de Bruno Genesio compile ainsi 5 buts et 3 passes. Le duel à distance, sous fond de course à l’Europe, est donc savoureux et durera encore pendant quatre rencontres.