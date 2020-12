Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir... L'OM et le Stade Rennais n'ont fait qu'un passage éclair en Ligue des champions, terminant tous deux à la 4e place de leur groupe. Si l'OM peut se tarquer d'avoir gagné un match, contre l'Olympiakos (2-1), une stat, signé Opta, prouve combien les deux représentants français ont passablement représenté notre chère Ligue 1 : l'OM et le Stade ennais sont en effet les deux seuls équipes à ne pas avoir inscrit le moindre but dans le jeu lors de la phase de groupes de C1.

Aucun but dans le jeu pour l'OM et le SRFC

Quant à Florian Thauvin, ses stats confirment ses difficultés à être performant dès que le niveau s'élève un peu. L'attaquant n'a pas marqué, il n'a cadré que 2 tirs, il a le 3e ratio le plus faible de dribbles réussis et il est le joueur marseillais qui a perdu le plus de ballons. Un sacré flop !

0 - Only two teams have not scored from open play in the Champions League this season:



❄️ Marseille - 0 (2 penalty goals)



❄️ Rennes - 0 (2 penalty goals, 1 following a corner)



Shame. pic.twitter.com/vPeB1zIkeF — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2020