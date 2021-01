OM - Stade Rennais : Villas-Boas annonce son départ et indique le chemin du succès

Toujours attendue la conférence de presse d'André Villas-Boas. En ces temps compliqués, et notamment au niveau des résultats, l'entraîneur portugais a tout d'abord donné des nouvelles de son effectif, y compris des joueurs absents. Propos retranscrits par Le Phocéen. "Amavi n'est pas encore prêt. Ca commence à faire beaucoup de temps. Kamara, lui, s'est entrainé les deux derniers jours. Si il est prêt, il va jouer. Rongier ? on attend demain pour savoir."

Comme on vous le disait plus tôt sur notre site, AVB a également indiqué que cette saison serait la dernière pour lui à Marseille. Et qu'il n'y aurait pas de prolongation de contrat. "Oui je pense que ça sera fin en juin, bien sûr, c'est normal. Vue la situation actuelle, je ne demande rien, donc oui je pense que c'est la fin. Je pense qu’on est tous d’accord sur ce chemin là. Je ne pense pas que ça soit possible (que les dirigeants lui fassent une proposition de prolongation). Ce sera une année zéro pour le club la saison prochaine. On parle clairement de ça dans le vestiaire. Il y a beaucoup de coachs qui sont en fin de contrat. On doit être pros. Après ça ne dépend pas de moi, je n'ai jamais reçu une offre de prolongation. On est le 29 janvier, je pense que c'est mort. Mais l'important c'est de retrouver la victoire. La priorité ce n'est pas moi, c'est l'OM et les supporters. Même moi je n'attends pas de signe de la part de la direction, je ne suis pas prioritaire, je n'attends rien d'eux car je suis responsable de ses résultats actuels qui sont un désastre. Après si on enchaine plusieurs victoires et qu'en avril on retrouve le soleil (sourires), on verra, mais là en ce moment, je ne veux surtout pas mettre la pression sur ça."

Il était également important, pour le technicien marseillais, d'insister sur l'avenir à court terme et le fait, également, qu'il fasse con fiance à son groupe pour se sortir d'une mauvaise spirale. "J'ai un très bon rapport avec ce groupe, on continue de bien travailler, j'ai le soutien de la direction. On a tous les ingrédients pour sortir de cette période. Sur l'état d'esprit, je n'ai rien à dire. Je sens que le groupe me suit, malgré la crise. Il y de des mecs qui sont plus ou moins en forme, c'est normal. Certains atteignent leur rêve comme Bouna ou Morgan pour sortir dans une Ligue supérieure. Il faut que certains retrouvent leur forme de la saison dernière. Par exemple Dario c'est à moi de continuer à le pousser."

La solution pour retrouver les sommets de la Ligue 1 ? "Il faut qu'on joue en équipe, il faut oublier les ambitions personnelles et les stats de chacun. Si on arrive à ça, on peut exploiter le meilleur de ce groupe."