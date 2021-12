OM : Stéphan (Strasbourg) la joue profil bas avant de recevoir Marseille

Zapping But! Football Club

L'état des troupes

« Pas de problèmes particuliers. Le retour de Max (Le Marchand) suit son cours et Lebo (Mothiba) devrait pouvoir jouer avec la réserve ce week-end ».

Sur l'attaque mitraillette du Racing

« Marquer des buts, c’est toujours bon. On joue au foot pour ça. On a la qualité chez les joueurs pour essayer de le faire. J’ai dit dès le début de saison que l’on souhaitait offrir un beau spectacle au public ».

Sur le rêve de titiller les gros

« Je ne rêve plus, pas dans ce métier-là. Je suis uniquement concentré sur les trois matches à venir. On ne fait aucune projection. Il y a 7 ou 8 clubs avec des budgets bien supérieurs au notre et on n’est pas à la moitié du championnat ».

Sur la préparation de l'OM

« La priorité cette semaine a été de garder de la fraîcheur mentale. On est obligés d’être au taquet sur chaque match. Je ne pense pas que l’on tombera dans la surexcitation. On doit rester dans notre ligne de conduite de donner du plaisir (…) On a une équipe européenne qui arrive dimanche chez nous, avec beaucoup d’intensité et de qualités. Mais nous aussi on a envie de démontrer nos qualités, encore plus devant notre public. C'est encore un gros match. Quand on joue des équipes de cette dimension, on est forcément outsiders. Il faut avoir l’humilité de le dire ».

Sur le style de l'OM sauce Sampaoli

« Il y a une vraie identité de jeu à l’OM. Ensuite, oui c’est une équipe hybride. Je ne sais pas dans quel système ils viendront dimanche mais ils ont des caractéristiques très marquées. Ils marquent moins de buts mais ils sont hermétiques ».

Retranscription : compte Twitter du RC Strasbourg.