OM : Stéphane Tapie en remet une couche sur Jacques-Henri Eyraud

Il se fait désormais discret, renvoyé de l'OM par le propriétaire Frank McCourt. On parle ici, et vous l'aurez compris, de Jacques-Henri Eyraud, mis de côté récemment et qui ne sera plus dans le club olympien qu'au conseil de surveillance. Avant d'être débarqué, JHE avait accordé un entretien à So Foot dans lequel il est notamment revenu sur ses rapports avec Tapie. Pas Bernard, président de la grande époque, mais Stéphane, le fils, qui s'occupe aujourd'hui de la Provence, le quotidien régional appartenant à son père.

Jacques-Henri Eyraud a déclaré ceci : "Il m’a dit récemment qu’avec moi, ça ne pouvait pas coller, car je ne disais pas : "J’m’en bats les couilles." Je pensais que l’on aurait un débat un peu plus élevé." Le propos est visiblement arrivé aux oreilles de Tapie Junior qui, sur Twitter, en a remis une couche. "Mon cher JH, je t’ai appelé à la suite de ta déclaration sur (om des magouilles). Tu m’as juré qu’en aucun cas tu parlais des « années Tapie ». Je t’ai répondu je m’en bat les C..... et qu’à Marseille on a plus l’habitude de dire ça plutôt que de prendre des tisanes."