OM – Strasbourg (1-1) : la MTP muette, Benedetto en sauveur... Les notes, les premières réactions

Mandanda et Liénard partagent la même frustration

Steve Mandanda (OM) : « Strasbourg a très bien joué son plan. Ils ont bien défendu, tenté de profiter des contres. On n'a pas su trouver la solution, le décalage pour marquer le premier but. Eux ont marqué sur corner. Derrière, on pousse, on pousse, on égalise mais trop tard pour gagner ce match. C'est quand même un point vu le scénario mal barré (…) On est quand même un peu frustré mais si on continue de jouer comme ça, on peut être inquiet (…) Il y a un mini championnat avec Lens, Rennes, Montpellier qui est un peu décroché. On perd deux points mais on va essayer de bien finir sur les trois matchs qui restent ».

Dimitri Liénard (RC Strasbourg) : « C'est dommage. Cela ne se joue pas à grand chose. Un petit détail, on prend un but sur un changement. On va se contenter d'un match nul. Si on nous avait dit ça avant le match et vu nos prestations précédentes, on aurait signé. Mais on est un peu frustré quand même » .

Déclarations : Canal+ Sport. Retranscription : But ! Football Club.