OM - RC Strasbourg : les cinq enseignements de l’importante victoire des Olympiens

Gerson encore et toujours décisif

Ce soir, une fois encore, c’était lui la pièce maîtresse de l’OM. Le milieu de terrain brésilien a réalisé un match remarquable dans le secteur défensif, mais aussi dans celui offensif. Un belle débauche d’énergie qui est récompensée par un magnifique but inscrit peu après la demi-heure de jeu (32’). Le milieu marseillais a même inscrit un second but à la fin de la rencontre (89’), sur un service d’Arek Milik. Une prestation de haut niveau pour lui, avec un quatrième but sur les sept derniers matchs.

Une défense infranchissable

Ce soir, l’OM a réalisé un nouveau clean sheet en championnat. Dans une défense à trois, très compacte, les olympiens n’ont pas laissé les Strasbourgeois développer au mieux leur animation offensive. En 90 minutes, les hommes de Sampaoli n’ont concédé que 4 tirs cadrés. Un bilan qui n’a pas inquiété un Steve Mandanda, très serein, qui a su faire les arrêts nécessaires au bon moment.

Un collectif solidifié

Lors de cette rencontre, l’OM s’est détaché de son adversaire du jour par une belle force collective. Les hommes de Jorge Sampaoli ont été généreux dans tous leurs efforts, dans tous les secteurs du jeu. La preuve, le technicien argentin de l’OM a attendu le temps additionnel de la seconde période pour effecteur ses deux premiers changements de la rencontre.

Bakambu supersub

L’attaquant congolais de l’OM est entré très tardivement dans cette rencontre (91’). Malgré cela, il ne lui aura fallu que quelques secondes pour inscrire un but (93’), le quatrième de son équipe qui scelle définitivement la victoire des Olympiens contre Strasbourg.

L’OM directement qualifié pour la Ligue des Champions

Ce soir, l’OM n’a pas seulement gagné un match de championnat. Avec cette victoire, les olympiens terminent deuxièmes de Ligue 1, après le match nul de l’AS Monaco sur la pelouse du RC Lens. Cette seconde place signifie que les hommes de Jorge Sampaoli sont directement qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils n’auront pas à disputer les tours préliminaires.

Pour résumer Marseille s’est imposé contre Strasbourg, à l’occasion de la 38ème journée de Ligue 1. Voici les cinq enseignements à retenir de ce match. Un match qui permet aux olympiens de se qualifier directement pour la Ligue des Champions.

